Ue: Craxi (FI), Italia non isolata, basta divisioni su politica estera

18 ottobre 2021

- "Occorre interrogarsi su quale Europa vogliamo, verso quale Europa incamminarci. Se la meta è l'Europa intesa come comunità di destino, capace di svolgere un ruolo effettivo sugli scenari internazionali, allora tutti, nessuno escluso, devono essere consapevoli che serve parlare con una voce sola, rappresentativa di tutti gli Stati membri. E poi, se guardiamo al recente passato appare evidente come l'Europa delle 'gerarchie di potenza' non abbia funzionato neanche sulla vicenda ucraina, visti i risultati. Come si potrebbe quindi riproporre tout court il formato che nel 2014 ha portato agli accordi fallimentari di Minsk, e che già allora escludeva l'Italia e le altre realtà europee?". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa di palazzo Madama. "Non credo che l'Italia sia isolata, né credo che qualcuno in Europa pensi che si possa fare a meno di un Paese fondatore come il nostro. Se lo si pensasse, si commetterebbe un grave errore di valutazione. Negli ultimi anni il mondo è cambiato: prima la crisi economico-finanziaria, poi la pandemia, ora la guerra con i suoi riflessi drammatici e con un ridisegnarsi delle alleanze a livello globale. Ecco, se qualcuno pensa che si possa continuare così o, peggio, tornare al passato, credo che non abbia compreso granché", osserva. (segue) (Rin)