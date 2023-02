Cospito: Anarchici lanciano bottiglie e petardi, la polizia carica - Video 4

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli scontri tra polizia. Il corteo è stato fatto indietreggiare in via salasco. Una sassaiola ha colpito gli agenti della polizia in tenuta antisommossa, mentre gli anarchici si ricompongono in mezzo al traffico cittadino. Sulla scia del corteo vetrine distrutte e bidoni rovesciati. Reparti dei carabinieri e della guardia di finanza si sono uniti a quelli della polizia. (video: Agenzia Nova) (Rem)