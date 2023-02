Pd: Boccia a Nardella, mentre voi date numeri Schlein vince nelle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Elly è la sorpresa della prima fase, vincerà le primarie. Come sta accadendo in tante città italiane, Elly vince anche a Verona; in città con il 51 per cento dei voti e in Provincia con il 47,5 per cento la mozione Schlein è la più votata. Consiglio al mio amico Nardella di non sparare numeri al lotto, perché non è utile a nessuno. E poi la realtà ha la testa dura e viene sempre fuori. Elly Schlein ha già cambiato la storia del congresso smentendo ogni pronostico e vincendo in note città. I congressi interni, che sono utili per il confronto sulle mozioni e per selezionare i primi due candidati che si sfidano alle primarie, stanno registrando una bella partecipazione al Nord e qualche problema al Sud che deve essere affrontato proprio dalla mozione Bonaccini che ha numerose contraddizioni al proprio interno, come dimostra il grave caso di Caserta". Lo afferma Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico. (Rin)