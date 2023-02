Brasile: ex presidente Rousseff a capo della Nuova banca di sviluppo Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Brasile Dilma Rousseff guiderà la Nuova banca di sviluppo del gruppo Brics (il cartello composto anche da Russia, India, Cina e Sudafrica). Lo riporta il quotidiano "O Globo", secondo cui l'accordo tra il governo del nuovo presidente Lula da Silva e gli altri Paesi dell'organizzazione è stato raggiunto nella serata di ieri. Rousseff sostituirà il diplomatico Marcos Troyjo, la cui nomina era stata sostenuta dall'ex presidente Jair Bolsonaro. Con sede a Shanghai, in Cina, la Nuova banca di sviluppo si pone come istituto di credito internazionale alternativo alla Banca mondiale o al Fondo monetario internazionale (Fmi). Secondo i media brasiliani, in precedenza Lula aveva considerato l'ipotesi di nominare Rousseff come ambasciatrice a Lisbona. (Brb)