Turchia: terremoto, soccorsi di Germania e Austria interrompono attività “per ragioni di sicurezza”

- I gruppi di soccorso e salvataggio inviati dalla Germania nel sud della Turchia, colpita da due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 lo scorso 6 febbraio, hanno interrotto le loro operazioni di salvataggio “per problemi di sicurezza”. Lo ha fatto sapere l'Agenzia federale tedesca per i soccorsi tecnici (Thw) e l’organizzazione umanitaria Isar in dichiarazioni rilasciate diffuse dall’agenzia di stampa tedesca “Dpa”. “Nelle ultime ore, la situazione della sicurezza nella provincia di Hatay è peggiorata”, hanno riferito Thw e Isar, attribuendo la situazione di tensione “alla carenza di cibo e al problema dell'approvvigionamento idrico nell'area del terremoto”. “È evidente che il dolore sta lentamente cedendo il passo alla rabbia", ha affermato il direttore delle operazioni dell’Isar, Steven Bayer. Secondo quanto riferito dalla stampa internazionale, qualche ora prima, anche l’esercito austriaco ha annunciato la sospensione delle operazioni di soccorso ad Hatay in seguito alla segnalazione di alcuni scontri tra gruppi armati non identificati.(Geb)