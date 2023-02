Pakistan: folla assalta stazione di polizia nel nord-est e uccide uomo accusato di blasfemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una folla d'individui ha assaltato oggi una stazione di polizia a Nankana Sahib, nel nord-est del Pakistan, e ha linciato un uomo, Mohammad Waris, precedentemente arrestato con l'accusa di blasfemia. Lo riferisce il quotidiano locale "Dawn", secondo cui il corpo del giovane è stato anche dato alle fiamme a seguito del linciaggio. A seguito dell'episodio due funzionari di polizia sono stati sospesi dall'ispettore generale della polizia del Punjab, Usman Anwar. Si tratta dell'ultimo di una lunga serie di casi di violenza motivata da questioni religiose. Waris, 20 anni circa, era stato arrestato oggi con l'accusa di aver "dissacrato il Corano". Gli agenti non sono riusciti tuttavia a impedire che una folla inferocita facesse irruzione nella stazione di polizia e raggiungesse Waris, successivamente pestato a morte. Video circolati in queste ore sui social mostrano anche il corpo dell'uomo, percosso e denudato, trascinato per le strade di Nankana Sahib.(Inn)