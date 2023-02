Ricerca: Castellone (M5s) su Giornata donne in scienza, credete sempre in voi stesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tutte le donne appassionate di scienza come me dico: credete sempre in voi stesse, non lasciatevi scoraggiare, e soprattutto pretendete sempre di essere valutate per quanto realmente valete". E' quanto dichiara dalla vicepresidente del Senato ed esponente del Movimento cinque stelle Mariolina Castellone in occasione della Giornata internazionale delle donne nella scienza, istituita dall'Onu per scalfire stereotipi e pregiudizi, promuovere l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, incentivare l'accesso e la partecipazione paritaria delle donne e delle ragazze nei settori tecnico-scientifici e raggiungere la piena parità di genere nella carriera scientifica. "Pregiudizi e stereotipi, quali quelli per cui le donne dovrebbero dedicarsi principalmente alla famiglia e che a tal fine sia più consona una carriera nel campo umanistico, finiscono per disincentivare la scelta delle ragazze per le materie scientifiche", aggiunge Castellone. "Il risultato di questa mentalità ancora in essere è un evidente gap tra uomini e donne nell'accesso alle materie scientifiche, le cosiddette Stem, tanto che una parte dei fondi del Pnrr è dedicata proprio a colmare questo divario", prosegue. "Le donne costituiscono infatti meno di un terzo della forza lavoro in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico, e solo un professionista su cinque che si occupi di intelligenza artificiale è donna", rimarca Castellone ricordando anche che ancora oggi i ruoli apicali sono prevalentemente occupati dagli uomini. "Secondo l'ultimo rapporto Unesco, solo il 33 per cento dei ricercatori sono donne, nonostante rappresentino il 45 per cento delle laureate e il 55 per cento degli studenti di Master", osserva ancora Castellone per poi concludere: "Uno degli obiettivi dell'Agenda Onu 2030, sottoscritta nel 2015 da 193 Paesi, è proprio la piena parità di genere, e per quanto ci sia ancora tanto lavoro da fare, un passo alla volta cambieremo questo Paese". (Com)