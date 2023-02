Cospito: corteo di 200 persone a Milano contro il 41bis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 200 persone appartenenti all’ala anarchica e comunista si sono riunite oggi in piazza 24 maggio in corteo per protestare contro il regime di carcere duro imposto ad Alfredo Cospito. La manifestazione si è aperta con il coro “Fuori Alfredo dal 41bis”. Uno dei manifestanti ha poi preso il microfono affermando “Stragista è lo Stato, in affari con le mafie è lo Stato”. “I rischi sono alti aritimia cardiaca e edema cerebrale. La situazione è drammatica” ha poi aggiunto una donna parlando dal palco improvvisato. Esposto anche uno striscione “Contro il 41bis. Per un mondo senza galere, libertà per tutte e tutti”. (Rem)