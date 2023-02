Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Circa 200 persone appartenenti all’ala anarchica e comunista si sono riunite oggi in piazza 24 maggio in corteo per protestare contro il regime di carcere duro imposto ad Alfredo Cospito. (Video: Agenzia Nova) (Rem)