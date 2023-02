Femminicidio: Siracusano, continua inaccettabile scia di sangue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Duplice femminicidio a Riposto, in provincia di Catania. Il presunto omicida, un detenuto di 63 anni in semi libertà che stava usufruendo di una licenza premio, ha ucciso a sangue freddo due donne di 48 e 50 anni, per poi togliersi la vita. Ancora non chiari i motivi del folle gesto. Continua l'inaccettabile scia di sangue che vede purtroppo sempre più donne vittime sacrificali di uomini che le ritengono poco più che un oggetto, da usare a proprio piacimento per poi sopprimerle senza alcuna pietà. Una preghiera per Carmelina e per Santa, e sincera vicinanza alle loro famiglie in questo momento di grande dolore". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. (Com)