Regeni: Fratoianni (Avs), governo Meloni segua Cassazione, costringa Egitto a collaborare

20 luglio 2021

- Il governo italiano "deve farsi rispettare e costringere l'Egitto a collaborare con la nostra magistratura per assicurare alla giustizia gli ufficiali del regime assassini di Giulio Regeni. Lo ha sostenuto nei giorni scorsi la Corte di Cassazione rendendo note le motivazioni della sentenza dell'estate scorsa". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra parlando con i cronisti a Tolmezzo, nel corso della raccolta firme per la presentazione della lista Avs alle prossime regionali. "Ora invece di farsi rassicurare da chi intralcia da anni verità e giustizia il ministro degli Esteri segua l'indicazione che viene dalla suprema Corte. Il governo Meloni invece di fare il piazzista d'armi e di gas - conclude Fratoianni - costringa il governo egiziano a collaborare per dare una soluzione giusta ed onorevole a questa tragedia". (Rin)