Cospito: dal corteo lancio di gavettoni verso i giornalisti, nelle prime file caschi, sciarpe e scudi

- Il corteo degli anarchici che stanno manifestando in solidarietà di Alfredo Cospito si è mosso da Piazza 24 Maggio in direzione del centro. Alla partenza i manifestanti nanno lanciato dei gavettoni verso i giornalisti e acceso fumogeni. Nelle prime file indossano tutti caschi e sciarpe mentre lo striscione in testa con la scritta "Contro il 41 bis per un mondo senza galere per tutti e per tutte" è appeso a degli scudi di plexiglas. I negozi hanno lungo il percorso hanno tutti abbassato le saracinesche. (Rem)