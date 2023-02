Serbia: Vucic, presto un'escalation in Ucraina, noi saremo “tra l'incudine e il martello”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha affermato che nei prossimi cinque-sei mesi è prevista un'escalation del conflitto in Ucraina e che, a causa degli eventi geopolitici, la Serbia si troverà tra "l'incudine e il martello". In un intervento per l’emittente “Tv Prva”, Vucic ha osservato che “ci sarà pressione sulla Serbia” a causa delle relazioni con la Russia. "Stiamo affrontando la più grande crisi del mondo dalla Seconda guerra mondiale a oggi, nel vero senso della parola”, ha concluso Vucic.(Seb)