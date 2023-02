Usa: perdita in oleodotto che rifornisce Las Vegas, il Nevada dichiara lo stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Nevada, Joe Lombardo, ha dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio statale dopo che giovedì scorso è stata individuata una perdita nell'oleodotto che rifornisce la città di Las Vegas. Lo ha annunciato lo stesso governatore su Twitter, sottolineando come il provvedimento dovrebbe consentire lo sblocco di fondi federali straordinari per la riparazione della condotta e per il contenimento dei danni provocati dall'incidente. La perdita è stata individuata da una stazione di pompaggio a Long Beach, in California. L'oleodotto è stato successivamente isolato e chiuso per i lavori di riparazione. "Non ci sono feriti, né incendi a causa dell'incidente", ha precisato la portavoce della Kinder Morgan Energy Partners, la società che opera la condotta, Katherine Hill.(Was)