- Sono quattro le persone, tra cui una bambina, rimaste intossicate nell'incendio che si è sviluppato in un appartamento al sesto piano di una palazzina di otto in via Impruneta, a Roma, e trasportate dal 118 in ospedale. Tre, invece, sono gli alloggi dichiarati inagibili dai vigili del fuoco. (Rer)