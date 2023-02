Israele: bambino di 8 anni muore per ferite riportate in attacco a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto il bambino israeliano di otto anni rimasto ferito ieri nell’insediamento di Ramot, nella parte settentrionale di Gerusalemme, dove un uomo ha investito deliberatamente con la sua auto un gruppo di persone in attesa alla fermata di un autobus, uccidendo sul colpo due persone, un bambino di sei e un uomo di 20 anni. Lo ha riferito il quotidiano “Jerusalem Post”, spiegando che il bambino è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate. L’attacco di ieri a Gerusalemme è stato definito “un atto di terrorismo” dalle autorità israeliane. La polizia ha fatto sapere che uno degli agenti ha ucciso l’assalitore. Altre quattro persone sono rimaste ferite nell’attacco, di cui due uomini sulla trentina, anche questi in gravi condizioni, un uomo sulla quarantina e un bambino di 10 anni in condizioni moderate, ha riferito il servizio di ambulanza Magen David Adom.(Res)