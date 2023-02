Autonomia: Calderoli incontra presidente Piemonte, Cirio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho incontrato questo pomeriggio da me in cascina il governatore Alberto Cirio, per approfondire le tematiche nelle corde del Piemonte in merito all'Autonomia differenziata. Mi ha rappresentato per le aree montane disagiate e i territori marginali l’esigenza del rispetto degli aspetti sanitari ed espresso le medesime esigenze in materia di istruzione, con l’obiettivo di garantire sempre e comunque i diritti civili e sociali in ogni realtà. E’ stato bello lavorare con un governatore anche di sabato". Lo scrive su Facebook Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. "Sono disponibile a confrontarmi anche nei prossimi fine settimana con qualsiasi governatore che si dica disponibile", aggiunge. (Rin)