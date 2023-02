Perù: Silvia Monteza Facho eletta seconda vice presidente dal Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha eletto Silvia Monteza Facho, deputata di Azione popolare, come seconda vice presidente in sostituzione di Digna Calle, che ha rassegnato le dimissioni dopo lo stallo venutosi a creare tra le forze parlamentari sulla data delle elezioni generali. Monteza ha ricevuto 67 voti contro i 27 raccolti da Alfredo Azurin, candidato del partito di centro-sinistra Somos Perù. Molti dei deputati hanno colto l'occasione per rinnovare l'appello alle dimissioni della presidente Dina Boluarte e alla formazione di una Assemblea costituente. La convocazione di elezioni generali è una delle principali richieste dei manifestanti che protestano dallo scorso 7 dicembre, ovvero dal giorno della rimozione dell'allora presidente Pedro Castillo. Contestualmente il presidente del Congresso, José Williams, ha annunciato l'estensione dal 10 al 17 febbraio dell'attuale legislatura. (segue) (Brb)