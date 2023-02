Lazio 2023: domani urne aperte, i candidati votano a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urne aperte domani nel Lazio dove i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Regione e la composizione del Consiglio di via della Pisana. I seggi elettorali saranno aperti dalle 7 alle 23 e lunedì dalle ore 7 alle 15. I tre principali candidati governatori voteranno a Roma. Alessio D'Amato, candidato alla presidenza del centrosinistra, voterà alle 11:30 al seggio di largo Castelserpio, nel quartiere Labaro. Il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, si recherà al seggio di via Vallombrosa 31, alle 11:30. Dopo aver votato, fanno sapere dal suo staff, Rocca trascorrerà la giornata in famiglia, rilassandosi ascoltando musica jazz. Infine Donatella Bianchi, candidata presidente alla Regione Lazio per il Movimento 5 stelle e il Polo progressista, voterà alle ore 11:30, presso il seggio allestito al IIS Gaetano De Sanctis, in via Giacomo Malvano 16. (Rer)