Tlc: Calenda, legge contro conflitto interessi per essere democrazia matura

19 luglio 2021

- "Il governo vuole controllare anche Sanremo e Mediaset sotto elezioni diventa il luogo delle comparsate Berlusconi. Finché non avremo la Rai sottratta ai partiti e una legge che vieti a chiunque faccia politica di possedere anche il 2 per cento di una Tv non saremo una democrazia matura". Lo scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda. (Rin)