Siria: arrivati camion carichi di aiuti umanitari sauditi attraverso valico di Bab al Hawa

- I camion che trasportano aiuti umanitari sauditi nelle aree terremotate in Siria hanno iniziato ad entrare dalla Turchia attraverso il valico di frontiera di Bab al Hawa. Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, spiegando che l’Arabia Saudita ha inviato in totale sei aerei carichi di aiuti destinati alle vittime delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Il sesto aereo è arrivato a Gaziantep, in Turchia, questa mattina, trasportando 98 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui cibo, coperte e medicine. L’ente di assistenza umanitaria di Riad, il KsRelief (King Salman relief), ha ufficialmente lanciato lo scorso 8 febbraio il suo programma di aiuti per coloro che sono stati colpiti dal terremoto. Il valico di Bab al Hawa, tra Siria e Turchia, rappresenta l'unica modalità con la quale le Nazioni Unite riescono a inviare aiuti umanitari destinati al nord-ovest della Siria senza attraversare le aree poste sotto il controllo delle forze governative siriane. (Lib)