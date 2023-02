Ue: Tajani, la Francia ha commesso un errore, lavorare per mostrare coesione alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha commesso "un errore" in occasione della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma "non si tratta di fatti personali": bisogna "lavorare perché l'Europa sia unita e agisca insieme". Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine dell'evento a Roma "Golf in piazza, viaggio verso la Ryder Cup 2023". Secondo il titolare della Farnesina, infatti, occorre mandare un messaggi di coesione alla Federazione Russa, che cerca di sfruttare ogni divisione in seno all'Europa. "La coesione c'è - ha aggiunto però Tajani - e ieri è emersa chiaramente durante il Consiglio europeo". (Res)