Roma: fiamme in un appartamento a Magliana, vigili del fuoco al lavoro

- Vigili del fuoco al lavoro dalle ore 14:45 circa, in via dell'Impruneta, a Roma, per l'incendio di un appartamento al sesto piano. Le fiamme hanno completamente distrutto l'intera unità abitativa. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano persone ferite o intossicate. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della polizia e il personale medico del 118. (Rer)