Ryder Cup: Tajani, evento può essere strumento per preparare candidatura a Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ryder Cup è un grande evento che dimostra come Roma sia in grado di organizzare appuntamenti straordinari e può servire da ”strumento” per preparare la candidatura a Expo 2030. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’evento “Golf in piazza – un viaggio verso la Ryder Cup”, appuntamento organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese a Roma. La Ryder Cup è l’appuntamento sportivo più seguito sul pianeta dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, un evento, ha osservato il ministro, che deve attrarre turisti ma anche uno strumento che può “preparare la candidatura di Roma” a Expo 2030. “Ci auguriamo che tutti i golfisti, anche di rilievo, che verranno a seguire la Ryder Cup qui a Roma possano poi dire, tornando nel loro Paese, che anche Expo 2030 si può fare a Roma”, ha detto Tajani aggiungendo che l’organizzazione di eventi di questo calibro dimostra che “il sistema Italia funziona” e questo significa “anche far contare di più l’Italia nel mondo, far crescere la nostra economia”. Sono attese 300 mila persone nella settimana dell’evento. “L’evento significa anche far arrivare molti più turisti in prospettiva”, ha osservato Tajani. “Lo sport può fare molto per la nostra società, molto per la nostra capitale”, ha detto il ministro.(Res)