Sport: Tajani, Ryder Cup è passo importante e straordinario successo

- La Ryder Cup è un passo importante e uno straordinario successo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’evento “Golf in piazza – un viaggio verso la Ryder Cup”, appuntamento organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese a Roma. “Avremo un altro successo da trasformare veramente in un evento pubblico che non riguarda lo sport ma riguarda l'alimentazione”, ha proseguito il titolare della Farnesina, spiegando che il grande vertice sull’alimentazione “si svolgerà a luglio con circa 190 governi che verranno a Roma a discutere di food e dei diversi sistemi alimentari”. “Roma sta diventando sempre più è una grande capitale che attrae eventi straordinari”, ha concluso Tajani.(Res)