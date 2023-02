Expo 2030: Tajani, Roma può accogliere qualsiasi evento per sua bellezza straordinaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è una città che può accogliere qualsiasi evento per la sua bellezza straordinaria, la più bella città del mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’evento “Golf in piazza – un viaggio verso la Ryder Cup”, appuntamento organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese a Roma. “Adesso intanto vediamo di ottenere la candidatura vincente per Expo2030, poi penseremo anche alle Olimpiadi”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Dobbiamo fare in modo che (Roma) sia sempre più accogliere e sempre più organizzata per accogliere grandi eventi”, ha spiegato Tajani.(Res)