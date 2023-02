Turchia-Siria: Tajani, ritrovati corpi della famiglia italiana di origine siriana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sono stati ritrovati sei cittadini italiani, una famiglia di origine siriana ma con passaporto italiano, e purtroppo non ce l’ha fatta. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, all’evento “Golf in piazza – un viaggio verso la Ryder Cup”, appuntamento organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese a Roma. “Ho parlato con i familiari esprimendo di cordoglio del governo, la solidarietà del governo, la nostra l'Unità di crisi della Farnesina è in contatto costante e stiamo ancora cercando un altro italiano, Angelo Zen”, ha affermato il titolare della Farnesina. “È partita una squadra dell'Unità di crisi della Farnesina, formata anche da poliziotti, carabinieri, esperti nella ricerca di dispersi”, ha spiegato Tajani. “Contemporaneamente stanno partendo oggi dall'aeroporto militare di Pisa aiuti per la popolazione siriana (…). L’aereo atterrerà a Beirut e attraverso la mediazione della Mezzaluna rossa faremo arrivare gli aiuti alla popolazione siriana”, ha dichiarato il ministro degli Esteri, ricordando che “i nostri Vigili del fuoco stanno lavorando per aiutare la popolazione turca e stiamo facendo tutto il possibile”.(Res)