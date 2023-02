Pd: Furfaro, Bonaccini parla di passato, noi lavoriamo per futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonaccini ha la necessità di dissociarsi dal suo passato, dal fatto che le liste bloccate le ha composte il coordinatore nazionale della segreteria che gli batte le mani in prima fila quando va a fare i comizi, dall'essere stato uno degli uomini di punta della segreteria Renzi. Lui ha la necessità ogni giorno di mostrarsi nuovo per far dimenticare che ha fatto parte del gruppo dirigente negli ultimi dieci anni e che ha sostenuto tutte le politiche che hanno relegato milioni di persone nella precarietà. Noi no. Sta qui la differenza. Per questo ogni giorno rincorre il nuovismo e prova buttarci addosso in modo maldestro responsabilità che riguardano lui, non certo noi. Il 26 febbraio alle primarie invitiamo tutti a venire a votare anche per questo, per segnare una svolta tra il vero cambiamento da una parte, rappresentato da Elly Schlein, l'unica candidata a non aver mai fatto parte di alcun gruppo dirigente e l'unica candidata che parla di futuro. E il ritorno al passato, dall'altra". Lo afferma Marco Furfaro, portavoce nazionale della mozione Schlein. (Rin)