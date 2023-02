Cannabis: Malaguti (Fd'I), scienza dice che provoca danno, no a legalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' scientificamente provato che anche le droghe cosiddette leggere generano dipendenza e procurano danni fisici per l'aumento, negli anni, dei loro principi attivi. Liberalizzarle significherebbe avere una futura generazione di Fedez, non credo sia ciò che auspichiamo per i nostri figli". A dirlo il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Malaguti in merito alla richiesta di Fedez e Articolo 31 al Festival di Sanremo di legalizzare la cannabis.(Rin)