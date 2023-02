Francia: manifestazione contro la riforma delle pensioni, atti vandalici e lancio di lacrimogeni a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono verificati alcuni momenti di tensione a Parigi nel corso della manifestazione indetta contro la riforma delle pensioni. Secondo i media locali, la polizia ha utilizzato il gas lacrimogeno per respingere dei gruppi di estremisti che hanno iniziato a lanciare bottiglie contro gli agenti dopo avere infranto le vetrine di alcuni negozi e rovesciato i bidoni della spazzatura lungo le vie in cui si snodava la protesta. Le tensioni sembrano rientrate nella capitale che vede decine di migliaia di persone in piazza. Manifestazioni analoghe sono state organizzate nelle principali città del Paese.(Frp)