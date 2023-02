Pd: Orlando, tema casa tra i più trascurati, diventi obiettivo centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho partecipato al congresso regionale del Sunia della Liguria, il sindacato degli inquilini e degli affittuari della Cgil. La casa è uno dei temi più trascurati e sottovalutati dalla politica. Eppure la pandemia ha sbattuto in faccia, anche a chi non voleva vederlo, come la casa fosse uno dei principali fattori di diseguaglianze". Lo scrive su Facebook il deputato del Pd, Andrea Orlando. "Famiglie che hanno trascorso il lockdown in pochi metri quadrati, in locali umidi, dove spesso i bambini non avevano la connessione per la didattica a distanza. Il governo Meloni ha cancellato con la legge di bilancio il fondo sulla morosità incolpevole, il fondo per il sostegno all'affitto, il 110 per cento sulle case popolari. In questo specifico settore si è esplicitato il furore ideologico della destra. Siccome se uno è povero è per colpa sua, allora se uno non paga l'affitto è allo stesso modo colpa sua. Eppure aumentano gli sfratti e l'inflazione fa fuggire i locatori alla scadenza del contratto dal canone concordato. Qualche settimana fa ho incontrato i capi degli uffici del tribunale di Genova. Mi direte che c'entra? A Genova - spiega l'ex ministro del Lavoro - il personale amministrativo che vince il concorso rinuncia alla sede perché gli affitti sono troppo alti rispetto al salario di ingresso, soprattutto dopo la crescita dell'inflazione. La mancanza di politiche per la casa sta rendendo sempre più difficile spostarsi nel Paese, soprattutto per i giovani. I vuoti di organico, dovuti anche a questo motivo, stanno rendendo più difficile la realizzazione del Pnrr. La casa quindi non è solo un tema legato all'equità, è anche una questione legata alla competitività e alla modernizzazione del Paese. Mi auguro - conclude Orlando - che questa consapevolezza possa ispirare il dibattito legato al congresso del Pd e che possa diventare un obiettivo centrale della sua iniziativa politica". (Rin)