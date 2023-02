Golfo: delegazione Usa a Riad dal 13 al 16 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo degli Stati Uniti volerà lunedì 13 febbraio a Riad, in Arabia Saudita, per partecipare agli incontri del gruppo di lavoro Usa-Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) in programma fino al prossimo 16 febbraio. Lo rende noto il dipartimento di Stato in un comunicato. La delegazione statunitense incontrerà rappresentanti degli Stati membri del Gcc e del segretariato dell'organizzazione per discutere le priorità congiunte, in particolare la sicurezza aerea, marittima e missilistica integrata, l'Iran e il contrasto al terrorismo. A guidarla saranno l'inviato speciale Usa per l'Iran, Robert Malley, l'inviato speciale ad interim per la coalizione globale contro lo Stato islamico, Christopher Landberg, il vice assistente segretario di Stato per gli Affari della Penisola arabica, Daniel Benaim, e il vice assistente segretario alla Difesa per il Medio Oriente, Dana Stroul. (Was)