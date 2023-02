Pd: Bonaccini, non direi mai che migliori stanno con me, serve più rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Io non mi permetterei mai di dire che tutti i migliori stanno con me, come ho sentito da altri in questi giorni. Sarebbe offensivo lo dicessi e il Pd è una comunità che dovrebbe rispettarsi di più". Lo scrive su Facebook il candidato alla segreteria nazionale del Partito democratico, Stefano Bonaccini. "E chi in questi anni è stato sempre nel gruppo dirigente o ha avuto ruoli di governo può dare una mano comunque, anche non dalla prima fila", aggiunge. (Rin)