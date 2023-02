Francia: riforma pensioni, sindacati annunciano “blocco del Paese” dal 7 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati francesi hanno annunciato il “blocco del Paese” a partire dal 7 marzo se il governo non farà un passo indietro sul progetto di riforma delle pensioni. Secondo quanto riferisce l’emittente “Bfmtv”, l’annuncio è stato fatto nel corso di una conferenza stampa congiunta delle principali sigle sindacali, tenuta in occasione delle manifestazioni organizzate oggi nelle principali città della Francia. "Nonostante tutto, il governo è rimasto sordo alla protesta popolare. I sindacati chiedono a tutti i lavoratori, giovani e pensionati, di rafforzare il movimento e 'bloccare' la Francia in tutti i settori, a partire dal 7 marzo", hanno dichiarato i rappresentanti dei sindacati riuniti. Il 7 marzo è il giorno in cui il disegno di legge sarà sottoposto all’attenzione del Senato. Nella giornata di oggi si svolgono in tutta la Francia più di 200 manifestazioni contro la riforma delle pensioni. Si tratta della quarta protesta di massa contro l'innalzamento dell'età pensionabile nel Paese. In precedenza, le giornate di protesta si erano tenute il 19 gennaio, il 31 gennaio e il 7 febbraio. La prossima manifestazione a livello nazionale dovrebbe tenersi il 16 febbraio.(Frp)