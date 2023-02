Azerbaigian: gli Usa chiedono il rilascio dell'attivista Bakhtiyar Hajiyev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti chiedono il rilascio dell'attivista azerbaigiano Bakhtiyar Hajiyev, la cui detenzione appare "politicamente motivato". Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. "Hajiyev, che è in sciopero della fame, sta soffrendo un grave deterioramento della sua salute e rischia di andare in coma, secondo un medico indipendente. Gli Stati Uniti chiedono il suo immediato rilascio e quello di tutte le persone incarcerate per aver esercitato le loro libertà fondamentali". Il dipartimento di Stato ricorda inoltre il suo impegno "per la promozione dei diritti umani e il sostegno degli attivisti" e perché siano assicurati alla giustizia "tutti coloro che commettono abusi dei diritti umani". "Incoraggiamo tutte le riforme che rafforzino la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in Azerbaigian e in tutto il mondo", conclude il comunicato. (Was)