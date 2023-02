Ryder Cup: Tajani, governo e sport lavorano per rendere sempre più attrattiva l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e lo sport italiano lavorano per rendere sempre più attrattiva l'Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani attraverso Twitter, in occasione dell’evento “Golf in piazza – un viaggio verso la Ryder Cup”, appuntamento organizzato dalla Federgolf a Villa Borghese a Roma. “Mancano 230 giorni all'inizio della Ryder Cup a Roma. Uno dei più grandi eventi sportivi al mondo. Il governo e lo sport italiano lavorano per rendere sempre più attrattiva l'Italia, che dimostra ancora una volta la sua capacità organizzativa”, ha scritto Tajani.(Res)