Turchia-Siria: Gruppo San Donato, partiti da Pisa i medici con gli aiuti umanitari (2)

- L’operazione di invio dei materiali si è realizzata grazie alla collaborazione tra il Gruppo San Donato e il Governo Italiano. In particolare grazie ai Ministri degli Esteri Antonio Tajani e della Difesa Guido Crosetto, che hanno assicurato il supporto necessario e gli aerei per il trasporto dei materiali. A Pisa, all’operazione di invio dei materiali, hanno partecipato il Vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi e il Segretario Generale della Farnesina Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, in rappresentanza del Ministro Tajani. “Il dramma che ha colpito le popolazioni di Turchia e Siria ha suscitato dolore ed emozione a livello mondiale e noi, come principale operatore privato della sanità di un grande Paese come l’Italia, abbiamo sentito il dovere di intervenire offrendo il nostro contributo. Siamo consapevoli che l’emergenza è tale per cui nessuno da solo può riuscire a fare la differenza, e proprio per questo serve il contributo del più alto numero possibile di soggetti pubblici e privati. Le modalità attraverso cui si è sviluppata la collaborazione con il Governo ci confermano che la partnership pubblico-privato è la strada più efficace per realizzare obiettivi di interesse generale. Ecco perché la nostra prospettiva è quella di un grande gruppo al servizio di un grande Paese” ha dichiarato Kamel Ghribi, a margine delle operazioni. (Com)