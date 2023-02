Serbia: ambasciatore russo, status Kosovo si deciderà dopo fine conflitto tra Occidente e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo status definitivo del Kosovo si definirà dopo la fine del conflitto tra Occidente e Russia. Lo ha detto l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandar Bocan-Harchenko, in un'intervista all'agenzia di stampa serba "Beta". Bocan-Harchenko ha affermato che lo status definitivo del Kosovo sarà definito "in altre condizioni geopolitiche", dopo la fine del "conflitto con l'Occidente sul territorio dell'Ucraina" in cui "la Russia sicuramente vincerà". L'ambasciatore ha dichiarato di aver compreso che la proposta franco-tedesca per risolvere la questione del Kosovo "non è accettabile" per la Serbia, perché chiede a Belgrado di "non opporsi" all'adesione del Kosovo a tutte le organizzazioni internazionali. "A differenza della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, il piano franco-tedesco non è la base per una soluzione a lungo termine della questione del Kosovo. Prevede concessioni unilaterali da parte di Belgrado, in primo luogo che il Kosovo diventi un membro di tutte le istituzioni internazionali e delle Nazioni Unite", ha detto Bocan-Harchenko. "Il piano rappresenta essenzialmente il riconoscimento internazionale dell'indipendenza del Kosovo", ha sottolineato. (segue) (Seb)