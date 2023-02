Covid: Lazio, 724 nuovi casi di cui 401 a Roma e 3 morti, rapporto tamponi-positivi al 9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio su 1.636 tamponi molecolari e 6.385 tamponi antigenici per un totale di 8.021 tamponi, si registrano 724 nuovi casi positivi (più 99 rispetto a ieri), con 401 contagi a Roma. Inoltre sono 3 i decessi (meno 2 rispetto a ieri), e 723 i guariti. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto sono 553 i ricoverati (meno 3 rispetto a ieri) e 23 le terapie intensive. Infine il rapporto tra positivi e tamponi è al 9 per cento. (Com)