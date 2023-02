© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino avrà a disposizione una trentina di agenti in più per la sicurezza urbana. Lo ha annunciato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza a cui a partecipato nel capoluogo Piemontese. "Le nuove immissioni, riguarderanno personale con maggiori potenzialità operative, con un età compresa tra i 20 e i 25 anni", ha concluso Piantedosi. (Rpi)