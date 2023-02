Spagna-Italia: polizia catalana, individuato presunto responsabile danni al consolato di Barcellona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato individuato dalla polizia catalana uno dei presunti responsabili degli atti di vandalismo contro il consolato italiano a Barcellona. Lo riferisce la polizia catalana attraverso un comunicato. La persona individuata è un cittadino italiano e fa parte di un gruppo già responsabile, secondo la nota, di aver appiccato il fuoco ad un veicolo dei vigili urbani di Barcellona nel 2021, in occasione di alcune proteste di piazza. Il gruppo sarebbe composto da 8 persone di cui sei di nazionalità italiana. Non sono state diffuse le generalità, per il momento, della persona che sarebbe dunque responsabile degli atti di vandalismo del 17 gennaio, quando su una parete del consolato sono comparse scritte che inneggiavano alla liberazione dell’anarchico Alfredo Cospito.(Spm)