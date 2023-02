Sci: Calderoli a Goggia, siamo con te, orgoglioso simbolo di Bergamo Alta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cara Sofia Goggia, oggi siamo ancora più vicini a te e ancor più tuoi tifosi. E' facile essere al tuo fianco quando vinci medaglie d'oro, noi siamo con te comunque anche quando questa medaglia non arriva. Le tue capacità e doti sono indiscusse e riconosciute da tutti. Vai avanti così che sono certo arriveranno per te tanti altri successi. Te lo dico da tuo tifoso e da tuo vicino di casa, che è sempre stato orgoglioso del tuo essere simbolo di Bergamo e di Città Alta". Lo scrive sui social il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. (Rin)