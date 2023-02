Turchia-Armenia: terremoto, aperto un valico al confine per la prima volta in 35 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta in 35 anni è stato aperto un valico al confine tra Turchia e Armenia per fornire aiuti alle vittime delle due violente scosse di terremoto di magnitudo 7.8 e 7.6 che lo scorso 6 febbraio hanno colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, spiegando che cinque camion carichi di aiuti hanno attraversato il valico di Alican nella provincia turca di Igdir. "Gli aiuti umanitari inviati dall'Armenia hanno attraversato il ponte Margara al confine tra Armenia e Turchia e si stanno dirigendo verso le zone colpite dal terremoto", ha scritto su Twitter il viceministro degli Esteri armeno Vahan Kostanayna, citato da “Anadolu”. Secondo l'agenzia turca, questo valico è stato appositamente aperto nel 1988 per inviare aiuti all'Armenia in seguito ad un terremoto che aveva colpito il Paese causando almeno 25 mila morti. I due Paesi, divisi dagli avvenimenti del 1915 che Ankara rifiuta di definire genocidio come invece rivendicato da Erevan, e dalle posizioni riguardo al conflitto del Nagorno-Karabakh, hanno cominciato a riallacciare i rapporti nel dicembre del 2021 con la nomina di inviati speciali che si sono incontrati più volte a Vienna per discutere della normalizzazione delle relazioni. I voli commerciali tra i due Paesi sono ripresi invece nel febbraio del 2022.(Res)