Tav: Piantedosi in visita al cantiere, complimenti a forze dell'ordine, non ridurremo organico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stato al cantiere di San Didero e ho ringraziato le Forze dell’ordine per il lavoro svolto. Sono rimasto colpito favorevolmente della sinergia tra Polizia e i responsabili della società che opera nel cantiere. Lo ha affermato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, oggi in visita a Torino. "Non è in prospettiva un ridimensionamento delle Forze dell'ordine. Quello delle spese non è un parametro che ci condiziona. Anzi, credo addirittura che si sia creato un modello di sicurezza che dovremmo annotare per le grandi opere infrastrutturali", ha concluso il Ministro. (Rpi)