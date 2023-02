Serbia-Kosovo: fonti stampa, rappresentante Ue Lajcak a Pristina e Belgrado domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell’Unione europea per il dialogo tra Serbia e Kosovo, Miroslav Lajcak, sarà domani in visita a Pristina e a Belgrado. E’ quanto il portale “Radio Free Europe” ha appreso da fonti diplomatiche a Bruxelles. Le fonti hanno confermato che visiterà entrambe le capitali ma non è confermato chi incontrerà. Lajcak è stato l’ultima volta a Pristina il 25 gennaio, quando ha incontrato il premier kosovaro, Albin Kurti, e il capo negoziatore di Pristina, Besnik Bislimi. (Seb)