Ue: Santanchè, stiamo andando nella strada giusta, alle europee daremo le risposte

- "Stiamo andando nella strada giusta, ma si fanno sempre questioni personali: non è un rapporto personale fra Meloni e Macron, sono rapporti politici. Poi oggi che tutti scoprano che tra Francia e Germania ci sono sempre accordi come ci sono sempre stati....". Lo ha detto ministro del turismo e coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia Daniela Santanchè, parlando, a margine di un evento in piazza Duomo, delle scintille della scorsa notte a Bruxelles. "Con Francia e Germania c'è un rapporto in una dinamica politica - ha ricordato - poi non credo che oggi facciate le vergini e scoprite che in Germania c'è un rapporto preferenziale con la Francia, c'è sempre stato". "Io - ha proseguito - sono orgogliosa dell'operato del nostro premier perché ha portato a casa non solo grande considerazione, ma anche documenti, con il Mediterraneo che è diventato un problema per l'Europa così come la difesa dei confini europei". "Conoscendo la caparbietà e la capacità di Meloni cambieremo, aspettate un anno, alle prossime elezioni europee...fatevi delle domande e tra un anno vi darete delle risposte", ha concluso. (Rem)