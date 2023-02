Milleproroghe: De Carlo (Fd'I), importanti aiuti al mondo agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono orgoglioso di aver presentato diversi emendamenti al Milleproroghe che certificano l'attenzione di questa maggioranza al mondo agricolo". Il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo, presenta così alcune delle proposte che lo vedono come primo firmatario. Un tema molto sentito dal mondo agroalimentare è quello relativo ai tempi di erogazione dei contributi: "Con questo emendamento, prevediamo di erogare subito gli anticipi sui contributi, differendo al momento del saldo tutti gli adempimenti amministrativi - spiega De Carlo -. In questo modo, andiamo a semplificare la procedura e permettiamo alle nostre imprese di avere subito a disposizione le risorse, evitando le attese legate alla burocrazia: va ricordato come l'anticipo copra l'80% del contributo totale". Altro emendamento significativo è quello che proroga lo sconto sulle accise sulla birra: "Quello brassicolo è un mondo importante nella nostra nazione, e negli ultimi anni ha attirato sempre più nuovi e giovani imprenditori. - evidenza De Carlo -. Proprio per questo, infatti, abbiamo previsto anche ulteriori sconti per i microbirrifici e i birrifici artigianali, che sono alcune delle realtà più colpite dal lockdown durante la pandemia e che ancora ne soffrono gli strascichi". Attenzione viene garantita anche alle culture arboree: "Si tratta di un settore dove gli investimenti fruttano solamente dopo anni - spiega De Carlo - per questo, abbiamo voluto aiutare chi decide di impiegare le proprie risorse in questo comparto prorogando le agevolazioni fiscali per gli investimenti in nuovi impianti". "Questi - conclude De Carlo - sono solo alcuni esempi dell'impegno che personalmente e come maggioranza vogliamo dedicare al settore primario, già dimostrato con gli oltre 2 miliardi destinati all'agroalimentare dall'ultima legge di Bilancio". (Rin)