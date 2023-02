Sanremo: Fuortes (Rai), uno share che Festival non aveva dal 1987

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una grande soddisfazione per l’Azienda, per la squadra che lavora sul Festival e mia personale che la serata di ieri abbia ottenuto il miglior risultato in termini di share dal 1987: il 66.5 per cento. Non avveniva da un altro secolo, da un’altra epoca. Rispetto alla corrispondente serata dell’edizione 2022, quella di ieri ha registrato 6 punti percentuali di share in più e, a parità di durata complessiva, 210mila telespettatori in più. Congratulazioni ad Amadeus, alla Rai, ai cantanti e agli artisti intervenuti e naturalmente al pubblico. Un pubblico di tanti italiani e ricco di gioventù". Così l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha commentato i dati Auditel di stanotte nell’uscire dal palazzo della conferenza stampa del Festival di Sanremo. (Rin)