Droga: Santanchè, su legalizzazione cannabis Fedez e Articolo 31 hanno sbagliato destinatario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fedez e gli Articolo 31 "hanno sbagliato il destinatario, che non è certo la nostra parte politica, né tantomeno il presidente del consiglio: noi siamo stati sempre contro la droga, senza se e senza ma, non abbiamo mai fatto differenze". Lo ha detto il ministro al turismo Daniela Santanchè, commentando con i giornalisti, a margine di un evento in piazza Duomo, la frase "Giorgia legalizzala" venuta dai cantanti dal palco di Sanremo per legalizzare la Cannabis. (Rem)