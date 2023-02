Vaticano: avvicendamento alla guida della Diocesi di Toronto in Canada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi di Toronto in Canada presentata dal cardinale Thomas Christopher Collins, al suo posto ha nominato monsignor Frank Leo, finora vescovo titolare di Tamada ed ausiliare dell'arcidiocesi di Montréal. Lo fa sapere la sala stampa vaticana. Monsignor Frank Leo è nato il 30 giugno 1971 a Montréal in Canada. Dopo gli studi secondari ha ottenuto un diploma in Scienze sociali. Ha conseguito baccalaureato in Filosofia presso l'Institut de Formation Théologique de Montréal, affiliato alla Pontificia Università lateranense di Roma, e successivamente la licenza e il dottorato in Teologia, con specializzazione in Studi mariani, presso l'International Marian Research Institute, affiliato al Marianum nell'Università di Dayton. È stato ordinato sacerdote il 14 dicembre 1996 per l'arcidiocesi di Montréal. (Civ)